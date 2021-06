Cultura destina 80.000 euros al projecte cinematogràfic "42 segundos"

Actualitzada 09/06/2021 a les 19:26

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, ha informat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'avui, que s'ha aprovat un ajut de 80.000 euros al projecte cinematogràfic "42 segundos" de l'empresa productora Imminent Produccions. Enguany s'han presentat sis sol·licituds i s'ha destacat aquesta projecció per ser la que presenta més solidesa i magnitud. La comissió ha destacat l’oportunitat que significa per a la indústria cinematogràfica andorrana que una productora del país dugui a terme un tipus de col·laboració com aquesta, en què intervenen peces clau del sector com Amazon i Universal i que, a més, una part del rodatge es desenvolupa al país.Govern també ha aprovat l'adjudicació d'una subvenció econòmica de 20.000 euros a la biennal d’art l’ANDART, organitzada per l’empresa Reunió de Papaia, Projectes Culturals que es durà a terme de l'1 de juliol al 15 de setembre. La iniciativa, que ja acumula tres edicions entre el 2015 i el 2019, ha portat a Andorra artistes internacionals de reconegut prestigi relacionats tant amb el landart com amb l’escultura contemporània, i ha comptat amb la participació d’un bon nombre d’artistes andorrans. En aquest sentit, Cultura ha considerat convenient donar suport econòmic a la iniciativa per contribuir a desenvolupar un certamen artístic que s’està consolidant com un nou pol d’atracció de turisme sostenible i amb un bon ressò internacional.