Processats per BPA l’acusen de prevaricació i de no perseguir delictes

El Tribunal de Corts ha desestimat la querella contra el fiscal general, Alfons Alberca, presentada per diversos processats en la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), la coneguda com a cas Gao Ping. Els querellants acusaven Alberca de no perseguir penalment treballadors d’altres entitats bancàries que, segons el seu parer, haurien realitzat activitats presumptament delictives similars a les que els han portat a la banqueta. Corts, que ha estat el tribunal designat per estudiar la querella en ser Alberca persona aforada, considera que el fiscal general no ha comès prevaricació ni el delicte d’omissió del deure de perseguir delictes,