Benazet demana adaptar les vacances a la convocatòria per vacunar-se

Actualitzada 09/06/2021 a les 18:21

El ministre de Salut ha apel·lat avui a la responsabilitat de la ciutadania per acudir a la cita de la segona punxada de la vacuna contra la Covid-19 tot i que la convocatòria coincideixi amb el període de descans fora del país "i adaptar les vacances i si cal pujar a vacunar-nos" subratllant que la situació de pandèmia continua vigent. Joan Martínez Benazet ha remarcat que sense la segona dosi la immunització no està completada i això seria un perjudici per a l'afectat i que no es contempla cap protocol per a les persones que no es presentin a la segona cita que ja se'ls ha comunicat perquè no es pot preveure si no compareix en la data prevista si quan se la vulgui posar hi haurà fàrmacs disponibles o potser ja han caducat.Martínez Benazet ha insistit que l'OMS manté la situació de pandèmia mundial per la Covid i que això condiciona la mobilitat internacional i aquest és un element més que s'ha de tenir en compte per completar la pauta de vacunació i rebre el certificat que acredita que la persona ha rebut dues dosis d'una fòrmula contra el SARS-CoV-2. El ministre ha destacat que el certificat de vacunació que lliura Andorra està reconegut per França i Espanya i en breu començarà a incloure el QR amb totes les dades sobre la vaccinació de cada ciutadà que reconeixen els països veïns i es treballa perquè tingui el reconeixement de la Unió Europea.El ministre ha incidit que els ciutadans d'Andorra no han de passar cap control ni complir cap requisit per desplaçar-se a Espanya. En el cas dels viatges a França a zones que no siguin de l'entorn de la frontera del Pas s'ha de presentar un certificat de vacunació amb la pauta completada fa més de 14 dies, o una prova TMA o PCR de 72 hores abans de fer el desplaçament o acreditar amb un certificat que s'ha passat la infecció recentment. Martínez Benazet ha manifestat que per viatjar a d'altres destinacions s'han de comprovar les limitacions i exigències vigents a cada lloc.