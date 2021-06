Actualitzada 08/06/2021 a les 17:43

Un error dels servidors de la companyia Fastly ha deixat fora de servei a nivell mundial algunes de les plataformes i pàgines web més importants del món. Durant aproximadament una hora, Internet ha patit un caos important en el qual han deixat de funcionar Amazon, Twitch, Reddit, The New York Times o Financial Times entre d'altres.A nivell andorrà, l'error dels servidors també ha afectat en actes digitals com la presentació de les marques Andorra Business, Andorra Recerca i Innovació, i Andorra Digital efectuada aquest dimarts. La caiguda general s'ha allargat fins als 50 minuts i, una vegada solucionada, Fastly ha anunciat que el problema s'havia solucionat i que s'havia reestablert la normalitat.