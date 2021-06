Troben un home sense vida en una residència d'Escaldes

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:37

La policia va trobar ahir un home, resident d’aproximadament uns 40 anys, mort a l’habitació d’una residència d’Escaldes-Engordany, en la qual s’allotjava de manera permanent. El cos d’ordre va rebre l’avís pels volts de les dotze del migdia per part del servei urgent mèdic (SUM) i dels bombers, els quals també es van traslladar fins al lloc dels fets. Els agents del cos de seguretat van destacar que al cadàver no hi van trobar traces de violència, per la qual cosa, almenys en un principi, es descartaven indicis de criminalitat, tot i que van puntualitzar que encara és aviat per extreure conclusions amb referència a la causa de la defunció.Els agents del cos d’extinció i prevenció d’incendis van desplaçar-se a l’allotjament amb una ambulància i tres efectius després que el SUM hi contactés per poder obrir la porta del bany de l’estança, l’espai en el qual es va trobar la persona difunta, ja que, segons van exposar fonts de la residència escaldenca, estaven intentant contactar amb ell i l’home no responia. Des de l’establiment van afirmar que es tractava d’una persona que feia molts anys que treballava i vivia al Principat.