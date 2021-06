Rècord de vacunació amb 1.566 dosis

Actualitzada 08/06/2021 a les 11:43

La coincidència en l'administració de primeres i segones dosis va marcar una xifra rècord de vacunació ahir amb 1.566 de vaccíns d'AstraZeneca que es van punxar al centre de la plaça de braus, segons ha informat el Govern aquest matí. La jornada amb més dosis havia estat fins ara el 15 d'abril quan es van injectar 1.299 primeres dosis, també d'AstraZeneca.El total de vacunes inoculades suma 43.039 dosis amb 31.624 injeccions de la primera punxada i 11.415 de la segona. Els sanitaris van posar ahir 1.089 primeres dosis i 477 segones a persones que havien rebut el vaccí fa entre nou i dotze setmanes.El nivell d'immunització creix avui fins al 17,29% dels 66.000 vacunables que han rebut les dues dosis i en el cas de la població major de 16 anys que s'hauria de vacunar contra la Covid el percentatge de persones que ja tenen una primera dosi del fàrmac se situa en el 47,91%.Salut ha anunciat aquest matí que en les últimes hores s'han diagnosticat 4 contagis de la Covid que incrementen el total d'afectats pel virus a 13.781 persones entre les quals hi ha 97 casos actius, quatre més que ahir dilluns perquè no s'ha donat cap alta a pacients amb el virus. El global de recuperats continua sent 13.557 i el de difunts es manté des de fa més de quatre setmanes en 127 òbits provocats per la infecció.La situació a l'hospital millora a la planta Covid perquè hi ha 2 pacients ingressats, un menys que ahir, i als centres educatius hi ha com ahir quatre aules amb alumnes aïllats a domicili i dues classes en vigilància passiva.La crida s’ha doblat. I és que,des d’ahir, les persones que reben la primera i la segona punxada del vaccí coincideixen per primer cop al centre de vacunació de la plaça de braus. Una situació que, pel que fa a números, es tradueix en un augment de 1.200 a unes 2.000 persones diàries. Tot i això, com es va demostrar al llarg del dia, l’aplegament no va suposar cap obstacle en l’àmbit logístic. “No hem tingut cap incidència. Estàvem acostumats a treballar amb el circuit. Avui s’han doblat les persones, però també s’han doblat les taules d’entrada, les taules d’infermeria i ha funcionat tot amb normalitat”, va explicar Sara Pie, una de les infermeres del dispositiu de vacunació a primera hora de la tarda.Rosa Vidal, cap d’àrea del departament de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, va explicar que s’ha reestructurat el dispositiu i redimensionat l’equip humà. En aquest sentit, les taules de vacunació s’han ampliat a deu, la qual cosa ha fet augmentar l’equip mèdic entre 16 i 17 efectius i la farmàcia també compta amb un nou membre. Pel que fa a les taules de recepció, ara n’hi ha vuit i l’equip d’acollida, format per personal de la Creu Roja encarregat de rebre i orientar tothom qui arriba, també compta amb dues persones més.Quant al circuit, s’ha organitzat de manera diferent. Ara hi ha dos recorreguts diferenciats segons si es rep la primera o la segona dosi. Així doncs, les persones a qui s’injecta la primera, a partir d’ara han de restar en observació durant 15 minuts en un nou espai a part, on després sortiran del centre a través d’una nova sortida. “S’ha reestructurat tot de manera que l’accés sigui més fàcil i més ràpid. S’han dut a terme aquests canvis perquè tot funcioni bé, per mantenir el ritme i perquè no hi hagi gaire espera”, va detallar Vidal. Amb relació al ritme, Pie va assegurar que s’havia mantingut. “Calculem poder acollir unes 220 persones per taula al dia. Nosaltres comptem que cada dos minuts hi ha una persona apuntada”, va afegir. De fet, abans d’ahir el ritme de rebuda era d’unes 1.200 persones per dia, segons la jornada, i ahir es tenia una previsió d’acollir unes 2.000 persones. Finalment, però, se’n van citar prop més de 1.700. “Obrim més o menys espais en funció de la rebuda, però el ritme és el mateix. Anem desplegant el dispositiu en funció de la rebuda”, va il·lustrar Vidal.Actualment s’està administrant la vacuna de la farmacèutica AstraZeneca tant a les persones que reben la primera dosi com la segona, l’última remesa de la qual va arribar des de França la setmana passada amb 12.000 unitats. “Ara tenim segones dosis pràcticament per a tot el mes. No sabem exactament quan les exhaurirem perquè les vacunes que sobrin les reconvocarem per a altres dies”, va detallar Vidal.En aquests moments, les segones dosis s’estan administrant a aquells que van rebre la primera fa entre nou i dotze setmanes. A la sortida del centre, en Manuel, de 65 anys, va explicar com després de rebre la segona dosi se sentia més segur. “He preguntat si em posaven la mateixa i m’ho han confirmat”, va explicar. D’entre els que rebien la primera, ahir s’hi distingien des dels menors de quaranta anys, la franja que pertoca en aquests moments per edat, fins a aquells que havien patit la malaltia i havien hagut d’esperar els 180 dies de rigor o els que, per qualsevol motiu, en el moment de la crida es trobaven fora del país. “Em vaig apuntar fa quatre mesos, però encara tenia anticossos. Just quan vaig complir els 180 dies em van contactar”, va explicar en Ricard, de 58 anys.