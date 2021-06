Actualitzada 08/06/2021 a les 16:00

Andorra Business, Andorra Recerca i Innovació, i Andorra Digital són les marques presentades aavui per Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa, i Ester Vilarrubla, ministra d’Educació i Ensenyament Superior. Gallardo ha exposat que “avui presentem unes marques internacionalment més potents, de la mateixa manera que estan fent altres països, que neixen amb l’objectiu d’enfortir el posicionament d’Andorra en aquests tres pilars clau que són el model econòmic del país i el seu sector empresarial, el coneixement i la digitalització, i tot sota una estratègia d’optimització dels recursos, de millora de les sinèrgies i del potencial dels diferents equips de treball”.

Jordi Gallardo ha explicat que aquestes marques engloben l’agència de promoció i desenvolupament econòmic d’Andorra (Andorra Business) fins ara coneguda com Actua Empresa, i la fundació de la fusió de l’Institut d’Estudis Andorra (IEA), l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA) i Actua Innovació, sota el nom d’Andorra Recerca i Innovació. D'altra banda, Andorra Digital s'encarregarà d'impulsar el programa Transformació Digital d’Andorra.

Ester Vilarrubla, per la seva banda, ha explicat que “la nova imatge servirà per comunicar de forma conjunta els diferents eixos històrics de recerca i innovació que ara quedaven dispersos entre diferents centres i marques alhora que ajudarà a projectar i posicionar internacionalment, amb una visió de marca país, els projectes d’Andorra, reforçant el sector de la Recerca i la Innovació com a sector estratègic i de posicionament de país”.