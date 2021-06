Montaner demana si Govern ha controlat l'ús dels diners dels crèdits tous

Actualitzada 08/06/2021 a les 16:23

Carine Montaner vol saber si el Govern ha fet un seguiment periòdic dels crèdits tous i si ha controlat a què han destinat les empreses els diners que ha avalat per la crisi de la pandèmia. La consellera general no adscrita ha presentat una pregunta parlamentària a Sindicatura amb resposta escrita on demana si l'executiu té una previsió dels impagaments que hi haurà perquè els empresaris no retornin els crèdits i, per tant, dels imports que haurà d'assumir l'Estat i com ha planificat els pagaments. I sol·licita que l'executiu faci una simulació del pressupost tenin en compte aquest risc dels imports no retornats.Montaner pregunta també al Govern sobre el motiu pel qual no s'han fet públics al BOPA els noms de les empreses que han estat beneficiàries dels crèdits tous avalats per l'executiu i si s'ha tingut en compte el nombre d'empleats de les empreses com a criteri prioritari per atorgar els imports per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia.