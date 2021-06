L'inici del cobrefoc a França passa a onze de la nit i s'obre l'interior dels restaurants

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:30

França entra a partir de demà en una nova etapa del seu pla de desconfinament. Un dels punts més importants del pla és que l’hora d’inici del cobrefoc passarà de les nou del vespre a les onze de la nit. Segons les autoritats franceses, el toc de queda s’aixecarà el 30 de juny.L’hexàgon també flexibilitzarà les regles per accedir al seu territori. Tots les europeus que hagin rebut dues dosis de la vacuna podran entrar al país presentant un certificat de vaccinació aprovat per la Unió Europea. Fins demà els majors d’11 anys encara hauran de presentar un test PCR negatiu de menys de 72 hores per travessar la frontera.D’altra banda, els cafès i restaurants podran acollir clients a l’interior, però només al 50% d’aforament i en taules de sis persones com a màxim. A les terrasses, les taules també es limitaran a sis comensals.