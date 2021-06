L'apassionat dels llibres Miquel Huguet presenta un recull de 500 documents històrics

Actualitzada 08/06/2021 a les 13:40

Heritatge Recovery Artech és el títol del projecte que el biliòfil i CEO de The Memory of the World Miquel Huguet ha presentat avui en el marc del Programa Niu d'Andorra Telecom. Es tracta d’un projecte orientat a desvetllar la història del món, a través de 10 volums on s’aniran recollint documents clau i significatius de països i civilitzacions de tota la història de la humanitat amb 500 documents de la història del món.Un treball que s’ha realitzat juntament amb prestigiosos historiadors i estudiosos d’universitats d’arreu. “Estem molt orgullosos pel fet que s’incorpori amb nosaltres en aquest projecte que pot entrar en fases d’acceleració. Nosaltres el podrem posar en contacte amb els inversors” ha assegurat Miquel Gouarré, Mànager del Niu Andorra Telecom. Avui s’ha presentat el primer volum, que tracta sobre Armènia i de la qual se n’han produït 991 exemplars. Es tracta de reproduccions originals molt fidedignes, unes edicions molt exclusives dirigides a clients particulars però també a institucions vàries.En aquest cas concret, el llibre té un cost de 10.000€. “Som l’única empresa que existeix del sector de les humanitats que anem a buscar historiadors. És un producte molt diferenciat. Tenim més de 14 tallers que treballen en aquest projecte” ha detallat, Huguet mentre explicava que la societat s’ha creat a Andorra però té la intenció de treballar a nivell mundial.