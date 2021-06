Intent d'estafa amb el correu del Raonador i dades de Crèdit Andorrà

Actualitzada 08/06/2021 a les 13:21

El Raonador del Ciutadà no hi té res a veure amb aquesta possible estafa. #precaució #pishing https://t.co/KC9a4Kwb1i — El Raonador del Ciutadà (@Raonador) June 8, 2021

Recordeu que Crèdit Andorrà no demana mai, ni per correu electrònic ni en formularis, dades confidencials com ara contrasenyes o números secrets. Si rebeu un correu electrònic en què us demanen dades no hi entreu. És un intent de frau. Més info: https://t.co/hJXfrAHeCY — Crèdit Andorrà Financial Group (@creditandorra) June 8, 2021

El Raonador i Crèdit Andorrà han avisat a les xarxes socials d'un intent d'estafa on es fa servir fraudulentament el seu correu per captar els usuaris amb els quals es contacta a travès d'adreces d'Andorra Telecom.Crèdit Andorrà recorda que "no demana mai, ni per correu electrònic ni en formularis, dades confidencials com ara contrasenyes o números secrets. Si rebeu un correu electrònic en què us demanen dades no hi entreu. És un intent de frau" en referència a tots els missatges que puguin rebre els clients on es demana informació sensible en nom de l'entitat. En aquest cas els autors de l'estafa indiquen a l'usuari que ha d'entrar al portal electrònic del banc per revisar dades que han quedat obsoletes i especifica que si no les actualitzen no podrà utilitzar el servei telemàtic.