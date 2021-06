França ens mira

Actualitzada 08/06/2021 a les 07:36

ORDINO I GRIFOLS, A 'EL FARO DEL GUADARRAMA'

El Escorial, Galapagar o Villalba són poblacions castellanes que cobreix informativament parlant un digital anomenat El faro del Guadarrama. Els seus lectors potser van conèixer ahir l’existència d’Ordino per la publicació d’un reportatge sobre el laboratori de Grifols. En aquest cas l’article es pregunta si es pot ubicar un laboratori de biosegurat de nivell 3 en una població que està considerada com a reserva de la biosfera per la Unesco. Com en reportatges similars, la publicació es fa ressò del projecte i es pregunta si Ordino hauria de renunciar al reconeixement de la Unesco pels riscos d’un laboratori P3.

Un dels diaris més prestigiosos de França, Le Monde, i el rotatiu de referència de les regions del Migdia Pirineus, l’Aude, Llenguadoc-Rosselló i Aquitània, La Dépêche du Midi, s’han posat d’acord aquest cap de setmana per informar els lectors de dos dels projectes que més polèmica desperten al Principat: l’aeroport de Grau Roig i el laboratori que la farmacèutica catalana Grifols instal·larà a Ordino. Le Monde s’ha fixat en el projecte d’aeroport nacional que promou la Cambra de Comerç mentre que La Dépêche du Midi ha posat l’ull en el laboratori.Elaborat pel periodista Philippe Gagnebet, el reportatge de Le Monde comença fent-se ressò de la presentació del projecte que fa unes setmanes va fer la Cambra de Comerç i citant els objectius que persegueix la construcció d’una infraestructura d’aquestes característiques dins del Principat. Després de recordar com es pot arribar a Andorra via aèria en l’actualitat, l’article recull les opinions contràries a l’aeroport de Joan Viladomat, Jaume Bartumeu i Claude Benet. També recorda les mobilitzacions que s’han iniciat a França contràries a un aeroport a Grau Roig i les dificultats per operar que diuen alguns experts que té el lloc escollit per la Cambra de Comerç.El reportatge de La Dépêche du Midi, elaborat pel periodista Pierre Challier, expressa el neguit que ha aixecat el projecte de laboratori a Ordino més enllà del Baladrà. Sota el títol L’inquietant projecte de laboratori de recerca P3 a Andorra, a les portes d’Occitània, l’article arrenca explicant el projecte que volen dur a terme el Govern i la farmacèutica catalana i els dubtes que a aixecat entre alguns electes andorrans com és el cas de la consellera general no adscrita Carine Montaner i el conseller de la minoria a Ordino Enric Dolsa. En un altre article, l’autor del reportatge intenta posar llum en el que representa per a la seguretat un laboratori P3. Segons l’Institut Pasteur, explica, es tracta d’un laboratori confinat en el qual s’analitzen patògens de classe 3, microorganismes que poden causar malalties greus en humans, però per als quals hi ha una profilaxi o un tractament reconegut. Agents biològics, com ara la tuberculosi, el VIH, la febre del dengue, el virus H1N1 o, el SARS-CoV-2.Dues peces més completen el reportatge: una entrevista al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i una radiografia del que pot suposar amb el títol: Amb el projecte Grifols, Andorra somia ser la Suïssa dels Pirineus.