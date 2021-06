Font avisa del sobrecost de l'aplicació del tercer pagador

Actualitzada 08/06/2021 a les 09:20

CELEBRA QUE COMENCI UN TREBALL "PROFUND" SOBRE LES PENSIONS





Sobre l’exigència espanyola del subsidi d’atur, va indicar que no és partidari que treballadors que marxen percebin la prestació. Albert Font va celebrar l’arrencada del treball per reformar el sistema de pensions. “Els meus predecessors ja van dir que passarà, és una qüestió matemàtica”, va afirmar. I és que recorda que si no s’hi fan canvis d’abast “els compromisos no seran assumibles” perquè generarien un “dèficit monstruós” i que, a més, hi ha certa urgència perquè com més es trigui a implantar canvis les mesures seran més dràstiques i impopulars. Entén que la primera acció que ha de donar resultat és “començar a treballar perquè fins ara no s’ha començat a treballar amb profunditat”, i va apuntar, com ja va fer Jordi Cinca al seu dia, que una de les possibilitats és instaurar una part de capitalització perquè l’afiliat recuperi una quantitat d’allò que ha cotitzat. També imposar un topall a les pensions més altes, alhora que també per la banda mínima.Sobre l’exigència espanyola del subsidi d’atur, va indicar que no és partidari que treballadors que marxen percebin la prestació.

El president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Albert Font, no comparteix que universalitzar el tercer pagador sigui innocu per a les ja malmeses arques de la branca sanitària. En una entrevista al programa Parlem-ne, de DiariTV , la televisió del Diari d’Andorra, Font va advertir dels riscos d’aquesta mesura que pretén el ministeri de Salut i que reclamen col·lectius com el de la gent gran. Considera que com tot el que es pugui assimilar a una rebaixa de preu –en aquest cas l’usuari paga el mateix però no ha d’abonar la totalitat de l’acte mèdic en primer terme sinó només el 25% que li pertoca–la conseqüència és que “sempre augmenta el consum”. “No sé si és el moment de fer-ho”, va reblar Font.El president de la Seguretat Social i també metge va recordar que el tercer pagador ja funciona per a les visites al facultatiu referent i que per això l’accés a la salut “no està limitat per l’absència de tercer pagador”. A més, els ciutadans amb dificultats es poden beneficiar de la cobertura del 100% de les despeses mèdiques per raons econòmiques. Per això va voler diferenciar el que és una mesura de confort d’una de necessitat. I va apuntar que amb un dèficit de la branca que va fregar els 40 milions l’any passat i que va camí de repetir-ho aquest 2021 “s’ha d’agafar el que és necessari, no confortable”. “No sé si ara és bon moment de fer-ho [globalitzar el tercer pagador]. Si s’ha de fer és perquè respongui a una necessitat”.Font també va voler deixar clar que “jo no soc anti-tercer pagador però el meu rol és dir: anem amb compte perquè si el posem avui no el podem treure demà”, tot recordant que els diners de la CASS són els diners de tots i que s’han de protegir.Un discurs idèntic, en què cal diferenciar entre una mesura de confort per a prestadors i usuaris i una de necessitat, manté amb les visites telemàtiques. Les dades, va exposar, ja constaten que “no substitueixen les visites presencials, sinó que s’hi sumen”, i considera que “pot ser degut a moltes coses, l’efecte Covid però també l’efecte novetat”. Font es va demanar si es justifica mantenir-les sense una situació de pandèmia tenint en compte la densitat de metges que hi ha al país o les bones comunicacions, i manté que hi ha situacions que sí que tenen justificació, com ara facilitar l’accés al metge a la gent gran, però “obrir urbi et orbi...”. Ho resumeix a “fer-ho si cal” i també assegura que en cap cas no és un atac al col·lectiu mèdic, del qui va defensar la vàlua. “No vull tirar pedres sobre el cos mèdic ni ningú però un sistema no regulat s’exposa a disfuncions”, sosté.Per al president de la CASS la rebaixa de la despesa sanitària ha de passar no per rebaixar tarifes, perquè això pot tenir l’efecte pervers de multiplicar el nombre de consultes, sinó per reduir el consum d’aquests actes sanitaris perquè “penso que n’hi ha alguns indubtablement de necessaris i uns altres incontestablement de confort”. Aposta, això sí, per fer-ho a través de la pedagogia i no a través de limitacions.Interpel·lat per l’entrada de la psicologia a la cartera de serveis i el finançament públic, un projecte sobre la taula, va defensar-ne l’efecte positiu perquè “pot evitar mals majors”. “La psicologia és molt important i cada dia més”, va advertir.El president de la parapública va remarcar que tot i que una part del consell d’administració l’integrin membres designats pel Govern, “estem per defensar la CASS, no el Govern”.