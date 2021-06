Enxampen un cotxe andorrà a 181 per hora en un tram de 90

Els mossos van denunciar el conductor, de 26 anys, per la via penal

Agents dels mossos d’esquadra van denunciar diumenge un conductor de 26 anys i resident al Principat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària després d’enxampar-lo circulant a 181 quilòmetres per hora en un tram on el límit permès és de 90 per hora. Els fets van succeir a l’altura del punt quilomètric 58,8 de la carretera C-14, al terme municipal de Ciutadilla (Urgell).



Segons van explicar els mossos, un control de trànsit organitzat en aquell punt va detectar el turisme circulant al doble de la velocitat permesa pels volts de les 16.38 hores. Els agents van aturar-lo i

