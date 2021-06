Els importadors i el PS volen que l'impost s'ajorni fins al 2023

Els socialdemòcrates aposten perquè el Govern n’assumeixi el cost fins a la data

Davant de l’anunci realitzat ahir per part dels grups de la majoria d’ajornar l’aplicació de la taxa als hidrocarburs fins al 2022, l’Associació d’Importadors de Carburants (Asidca) i el grup parlamentari socialdemòcrata van reaccionar demanant que l’entrada en vigor del nou impost no sigui efectiu fins al gener del 2023. Des del PS, el president del grup parlamentari, Pere López, i el conseller general Quim Miró van afirmar que han presentat un total de quatre esmenes al projecte de llei amb la voluntat que el Consell General aprovi aquest any el tribut, però que sigui el Govern qui l’assumeixi durant

