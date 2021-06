El SAAS crea una plaça de tècnic de gestió de persones

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:24

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) en la sessió del consell directiu del 29 d’abril va acordar procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de tècnic interlocutor de gestió de persones a jornada completa dintre de la plantilla orgànica de l’àrea de persones adscrita a la direcció econòmica i de recursos generals del SAAS. La setmana passada el BOPA va publicar la convocatòria del procés de selecció per proveir aquesta plaça de nova creació.D’altra banda, el SAAS també ha convocat un concurs per procedir a la cobertura d’una plaça vacant per compte propi dintre de la plantilla orgànica del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de metge especialista en medicina interna adscrita al servei d’especialitats de medicina. En aquest cas, l’acord per convocar aquesta plaça es va decidir en la sessió del consell directiu del SAAS del 31 de maig passat.