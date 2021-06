El PS pregunta al Govern si aplicarà la mesura del tercer pagador

Actualitzada 08/06/2021 a les 18:38

Aquest dimarts, el grup parlamentari socialdemòcrata ha adreçat dues preguntes orals a la Sindicatura sobre el tercer pagador i el Pla de Salut Mental. Pere López, president del PS, ha preguntat si es té la intenció d'implementar la mesura i ha assegurat que el Govern "juga d'alguna manera" amb la il·lusió dels ciutadans amb menys recursos que esperen el tercer pagador.Pere López s'ha mostrat contundent en aquest aspecte. “Tot i la reiteració la qüestió no perd importància i per a nosaltres és absolutament inadmissible que tan sols un ciutadà no pugui accedir a un tractament mèdic, a la compra de medicaments, consultes, analítiques, o qualsevol de les necessitats que la seva salut requereixi per una manca de recursos i per no poder avançar la despesa sanitària vinculada a l’acte mèdic o prova que s’hagi de fer”, ha comentat.Per la seva part, la consellera Susanna Vela ha preguntat al Govern quina estratègia i quin calendari té previst en relació a la salut mental. “Són temes que fa molts anys que s’arrosseguen i la lluita dels professionals de la psicologia per la cartera de serveis fa moltíssims anys i només anem que posposant. El tema del Pla integral de Salut al setembre es va acordar tirar endavant i havia d’haver estat presentat al març. Han passat vuit mesos i encara no tenim res. L’únic que tenim és el programa d’atenció psicològica gairebé in extremis”, ha sentenciat.