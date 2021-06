Detenen un home begut i ferit per enfrontar-se a la policia

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:33

La policia va detenir la matinada de dimecres passat a Andorra la Vella un home que inicialment va acudir a atendre alertada perquè estava estès a terra aparentment en estat d’embriaguesa i, a més, presentava un trau sagnant al cap. Els agents van avisar els serveis d’emergència per guarir-lo de la ferida però van acabar sent atacats per l’home, resident de 48 anys, que va tenir una actitud injuriosa i amenaçadora envers ells. El mateix va succeir quan el van voler dur al seu domicili, així que va acabar sent arrestat com a presumpte autor dels delictes contra l’honor –injúries–, contra la llibertat –amenaces– i contra la funció pública –resistència i desobediència–. No va ser l’únic detingut per fets similars la setmana passada. El cos d’ordre també va arrestar un jove resident de 21 anys dimecres passat a les 20:38 hores a Andorra la Vella, perquè conduïa una motocicleta forçant les marxes i provocant sorolls molestos. En ser sancionat també va increpar els agents. Finalment, diumenge un altre jove de 21 anys va acabar al despatx de policia per enfrontar-se als agents de circulació comunals.La resta de detinguts de la setmana van ser vuit conductors enxampats circulant en estat d’embriaguesa.