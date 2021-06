Corts no admet a tràmit la querella contra Alberca

Actualitzada 08/06/2021 a les 21:37

El Tribunal de Corts ha desestimat la querella presentada contra el fiscal general, Alfons Alberca, per diversos processats en la causa primera de Banca Privada d'Andorra (BPA), la coneguda com a cas Gao Ping. Els querellants acusaven Alberca de no perseguir penalment treballadors d'altres entitats bancàries que en el seu parer haurien realitzar activitats presumptament delictives similars a les que els han portat a la banqueta. Corts considera que el fiscal general no ha comés prevaricació ni el delicte d’omissió del deure de perseguir delictes ja que les acusacions són suposicions que fan els querellants.