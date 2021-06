Comença a treballar la Comissió parlamentària de les pensions

Actualitzada 08/06/2021 a les 14:17

Aquest dimarts al migdia s'ha constituït la Comissió d'estudi per a la sostenibilitat de les pensions de la jubilació de la CASS. La reunió inicial, presidida per la síndica general Roser Suñé, ha servit per establir una previsió del calendari de treball, així com per determinar que Carles Enseñat (GPD) en serà el president i Susanna Vela (GPS), la vicepresidenta.La Comissió d’aquest dimarts ha estat integrada per Carles Naudi i Raul Ferré del GPCC; Oliver Alis, Joan Carles Camp i Josep Pintat del GP Terceravia +UL+I; Ferran Costa i Eva López en representació del GPL; Pere López i Susanna Vela del GPS; i Alexandra Codina, Berna Coma, Carles Enseñat i Joan Carles Ramos del GPD.