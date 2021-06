Ategrus premia el mòdul de control d'incidències del comú d'Encamp

Actualitzada 08/06/2021 a les 06:28

Ategrus, l’Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient, ha atorgat al comú d’Encamp el guardó Escombra de platí per la posada en marxa del mòdul de control d’incidències. Es tracta d’un dispositiu mòbil que genera un part amb informació gràfica i escrita sobre la incidència, que permet la seva gestió de forma automatitzada i eficient.Nombrosos ajuntaments i entitats, tant públiques com privades, veuen reconeguda la seva tasca a favor del medi ambient amb els premis Escombra que Ategrus atorga cada dos anys a aquelles institucions i organismes que destaquen més per les seves iniciatives per millorar tots els aspectes relacionats amb la gestió dels residus urbans, la neteja i la neteja urbana en general de les ciutats i indústries, premiant els esforços realitzats per estimular els avenços tecnològics i de conscienciació, que serveixen per millorant la qualitat de vida i la sostenibilitat.Enguany és la dissetena edició d’un concurs que al llarg de la seva història ha atorgat un miler de guardons a municipis, diputacions, comunitats autònomes, empreses i universitats d’Espanya, Xile, l’Argentina, el Perú i Andorra.