Votar a 9.600 quilòmetres

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:52

La presidència del Perú també es votava ahir a Andorra i és que els peruans residents que van voler participar en els comicis del seu país van poder exercir el seu dret a vot sense necessitat de desplaçar-se fins a Espanya. Enguany el punt de votació habilitat era el Centre Cultural La Llacuna d’Andorra la Vella, que al migdia ja havia acollit el 40% dels 169 residents peruans al Principat que poden votar. La jornada electoral es vivia amb nervis i emoció a l’espera dels resultats d’aquesta segona volta que es disputava entre dos candidats totalment oposats, Keiko Fujimori de Fuerza Popular i Pedro Castillo de Perú Libre. “Aquest és un esdeveniment important per als veïns del Perú que no només afecta els que es troben vivint allà sinó també als que estem fora, perquè hem marxat justament pel que està succeint i a la cerca de noves oportunitats” opina Lorenzo Castillo Silva, president de l’Associació de Residents Peruans al Principat d’Andorra (ARPA). Tot i que al Perú el vot és obligatori i s’apliquen sancions econòmiques per a qui no ho faci, Castillo explica que no és el cas dels residents a l’estranger.La comunitat peruana és la tercera vegada des del 2016 que pot votar a Andorra. La Raquel Luscano i la Inés Romero, que ja havien exercit el seu dret a vot a primera hora, recorden contentes com l’entitat va fer les gestions corresponents perquè se’ls oferís una mesa electoral aquí. “Ara ja comptem amb una taula de sufragi, hem passat dues eleccions aquí i un referèndum i això és gràcies a l’ARPA”, puntualitza Romero.Per a Cristina DelaCruz, una altra votant, també és una millora poder participar en les eleccions des d’Andorra: “Abans havíem d’anar a Espanya a votar, és molt millor i més còmode per a nosaltres fer-ho des d’aquí.”En unes votacions marcades per la pandèmia de la Covid-19, Luscano diu que “és una bona oportunitat poder exercir el nostre deure cívic en un país fora del nostre” i remarcant que “el vot és secret” diu que espera que “guanyi la democràcia”.