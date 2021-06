Salut preveu liberalitzar el vaccí quan no quedin inscrits al registre

Actualitzada 07/06/2021 a les 05:47

El Govern preveu que un cop s’hagin vacunat totes les persones que estan inscrites al registre de vacunació, el subministrament del vaccí quedi liberalitzat de manera que aquells ciutadans que s’ho hagin repensat a darrera hora puguin rebre les primeres dosis. L’objectiu és aprofitar totes les dosis que tindrà el ministeri de Salut i aconseguir el màxim de persones immunitzades. Amb els números a la mà, Salut té clar que hi haurà excedents que podran ser aprofitats per aquells que no s’han inscrit. La setmana passada van arribar 12.000 dosis d’AstraZeneca de França, i si es compleix el calendari previst, aquesta setmana haurien d’arribar d’Espanya de la marca Pfizer i probablement Moderna també de França. Segons els càlculs, sumant-hi les 30.000 que s’ha compromès a enviar Portugal, es podran vacunar completament 30.000 ciutadans, cosa que implicarà un elevat percentatge de població, encara que també sobta que quasi un 20% no estigui inscrita per rebre el vaccí. Fins dimecres passat, un 70% de la població vacunable havia acudit a la cita a la plaça de braus, la qual cosa es tradueix en un 30% que ha decidit no rebre la seva dosi. El ministeri ha decidit, i així ho va comunicar divendres, que les persones entre la franja dels 16 als 30 anys rebin finalment Pfizer i seran el col·lectiu citat un cop arribi la nova remesa d’aquest vaccí procedent d’Espanya.