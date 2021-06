Riverola renova amb l'FC Andorra fins al 2023

Actualitzada 07/06/2021 a les 19:21

Martí Riverola continuarà com a tricolor fins al final de la temporada 2022-2023 després de renovar el seu contracte que acabava el 30 de juny. Tal i com havia avançat el Diari, el migcampista i un dels capitans de l'equip, tenia una oferta del club per seguir-hi vinculat, i podrà allargar així el seu vincle que va arrencar al 2019.

El futbolista ha manifestat que "estic molt content de renovar amb el FC Andorra. Vaig arribar-hi fa dos anys i mig a un projecte que estava començant i ara que està agafant consistència", i ha afegit que "estic molt content que el club segueixi confiant en mi. Intentaré tornar aquesta confiança ajudant l’equip a aconseguir els seus nous objectius".