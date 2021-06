Quim Salvat dóna la seva cançó per la campanya #RegalaFutur d'Unicef

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:33

El cantant Quim Salvat dóna la seva cançó "Un nou món (Només tenen por)" que es va poder escoltar durant un concert al Hard Rock Café per la campanya d'Unicef #CadaVIDAcompta del 2018. Segons informa l'organització, el músic va fer ressò durant l'acte que tots els beneficis de la seva futura venda anirien destinades a donacions per als projectes d'Unicef.Amb la nova campanya #RegalaFutur, que tot just s'acaba de començar des del Comitè d'Andorra per l'UNICEF, el cantant ha volgut fer la primera donació amb els fons recaptats comprant 4 capses amb temàtica de la Covid-19, per un valor de 200 euros.