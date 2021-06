Menys detencions per conduir sota l'efecte de l'alcohol

Actualitzada 07/06/2021 a les 06:25

La policia va detenir menys persones per conduir sota l’efecte de l’alcohol i les drogues el 2020, 395, que durant l’exercici anterior, 498. Així es desprèn de l’informe de mobilitat de l’ACA, en el qual figura que el cos d’ordre va enxampar un total de 534 persones circulant en un estat d’embriaguesa o havent consumit estupefaents. La xifra total de persones controlades també resulta inferior a la registrada durant el 2019, un exercici en què es van detectar 684 positius al volant. La pandèmia i la menor mobilitat a contribuït a les xifres.Quant al nombre de sancions administratives interposades pel cos a les persones controlades amb un grau d’alcohol en sang superior a 0,5 però inferior a 0,8, l’informe indica que se’n van interposar 139, el nombre més baix des del 2017, quan se’n van formalitzar 121. En referència als expedients iniciats per conduir sota l’efecte de les dogues, la policia va gestionar un total de sis sancions i va arrestar disset persones. En la mateixa línia, de l’estudi de l’ACA es destaca que la franja d’edat més controlada va ser la d’entre 30 i 49 anys, amb un total 231 persones, i entre 22 i 29 anys, amb 154 identificacions.En relació amb la xifra de sancions interposades per no dur el cinturó cordat o conduir utilitzant el telèfon mòbil, el cos d’ordre va obrir un expedient a 319 persones. En el cas de les multes per no dur el cinturó, el nombre és el més baix des del 2011, quan es van començar a realitzar aquests informes. Les sancions per utilitzar el mòbil al volant segueixen en la mateixa línia que en exercicis anteriors.