La taxa de carboni es retarda fins a l'1 de gener del 2022

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:30

Els grups de la majoria que donen suport al Govern, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, presentaran una esmena a la llei que crea la taxa de carboni per ajornar la seva aplicació fins a l'1 de gener del 2022. Ho ha anunciat aquest matí el president del grup parlamentari de Liberals, Ferran Costa, qui ha manifestat que d'aquesta manera l'impost començarà "a repercutir en el ciutadà sis mesos després del que es preveia en un inici", un termini que Costa ha considerat "equilibrat" entre les demandes vehiculades des de l'Associació d'Importadors de Carburants (Assidca) i l'Associació de Consumidors (ACU), les quals sol·licitaven postergar la seva entrada en vigor.La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha exposat que, tot i que el nou impost no entrarà en vigor fins al 2022, el Govern mantindrà l'aplicació a partir de la tardor de l'abonament de 30 euros al mes per al transport públic.