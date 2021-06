La investigació amb animals s'introduirà a la legislació

Actualitzada 07/06/2021 a les 11:05

LA COMPANYIA CATALANA POT DESPERTAR L'INTERÈS D'ALTRES EMPRESES DEL SECTOR





La companyia arriba per construir un centre de recerca en immunologia a Ordino que aspira a convertir-se en un referent mundial en el camp de la investigació farmacològica. L’acord perdurarà un mínim de 25 anys, segons s’estipula al contracte, amb dret a prorrogar-se de mutu acord amb el Govern. Els terrenys de Casa Rossell, de titularitat pública, se cediran a Grifols perquè la farmacèutica pugui invertir 25 milions d’euros en l’edificació d’un espai que hauria de veure la llum el 2023 i que comptarà amb una superfície de 6.000 metres quadrats. El Govern formarà part a través d’Actua en la societat. Des del Govern se subratlla que l’arribada de Grifols no només és important pels efectes positius directes sobre Andorra i l’economia, sinó que pot servir de revulsiu per a altres companyies farmacèutiques que podrien descobrir el Principat com un territori ajustat a les seves necessitats.També es destaca la bona sintonia amb els propietaris de la multinacional catalana. Hi ha hagut acords en la ubicació, en l’entramat societari, en l’arquitectònic i ara en la qüestió jurídica.La companyia arriba per construir un centre de recerca en immunologia a Ordino que aspira a convertir-se en un referent mundial en el camp de la investigació farmacològica. L’acord perdurarà un mínim de 25 anys, segons s’estipula al contracte, amb dret a prorrogar-se de mutu acord amb el Govern. Els terrenys de Casa Rossell, de titularitat pública, se cediran a Grifols perquè la farmacèutica pugui invertir 25 milions d’euros en l’edificació d’un espai que hauria de veure la llum el 2023 i que comptarà amb una superfície de 6.000 metres quadrats. El Govern formarà part a través d’Actua en la societat.

L’aterratge de la multinacional Grifols a Andorra obligarà el Govern a revisar la Llei de Tinença i Protecció dels Animals.Aquesta només fa referència en un article a l’experimentació, concretament en el 16: “Els aspectes relacionats amb la tinença i la protecció dels animals utilitzats en procediments d’experimentació són regulats per la legislació específica en la matèria. Aquesta legislació ha de complir, com a mínim, els principis de benestar animal previstos en aquesta llei. Es prohibeix qualsevol procediment d’experimentació animal en altres camps que no siguin la investigació mèdica i les proves de seguretat dels fàrmacs.”L’executiu és conscient que aquest és un camp que no està prou desenvolupat legislativament, bàsicament perquè no hi havia necessitat. Abans que, com és normal, s’alcin veus per por als experiments que es puguin fer en les investigacions científiques de Grifols, des de l’executiu es vol deixar molt clar que totes les pràctiques estaran emparades legalment i que en cap cas Andorra es convertirà en un oasi on es facin actuacions vetades en altres països.Els experiments amb animals són indispensables en la indústria farmacèutica, que busca solucions per aplicar a les malalties dels humans. Sense anar més lluny, les vacunes contra el coronavirus s’han experimentat abans amb animals.A Catalunya, els tractaments que es van estudiar es van desenvolupar gràcies a un consorci format per tres institucions científiques que comptava amb el suport de la multinacional farmacèutica Grifols. El Barcelona Supercomputing Center (BSC), seu dels superordinadors MareNostrum, va aplicar la bioinformàtica per deduir com ha de ser un fàrmac capaç de neutralitzar el coronavirus. L’institut IrsiCaixa, amb seu a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, va dissenyar anticossos a partir de la informació facilitada pel BSC i els va assajar en cultius de cèl·lules vulnerables al coronavirus. El Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), amb seu a Bellaterra, va aprofitar la seva llarga experiència en coronavirus per a realitzar els assajos en animals.La companyia farà servir ratolins, en cap cas altres animals i sempre respectat la llei. El Govern està estudiant els canvis a partir de desenvolupar un reglament o per via legislativa. Encara no està decidit.Sí que està acordat que no es farà cap experiment que estigui prohibit a Europa, i en cas que no hi hagi una normativa específica a Andorra s’aplicaran els estàndards europeus.Sobre el fet que no s’hagi ratificat encara el Conveni d’Oviedo, fonts de l’executiu va remarcar que aquest no afecta la investigació amb animals. En aquest punt des del Govern s’insisteix que la investigació se cenyirà al que recull la llei andorrana i, en cas de buit legislatiu, al que està estipulat als països europeus. Grifols comptarà amb uns 50 treballadors fixos a Ordino, a banda d’investigadors.