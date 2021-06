L'Engega matricula 1.400 vehicles

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:52

El pla de subvencions impulsat pel Govern per renovar el parc de vehicles i apostar pels més eficients i menys contaminants ha suposat ajudes per als titulars de 1.394 vehicles i una inversió de pràcticament sis milions d’euros. El nombre de vehicles que van gaudir de la subvenció el 2020 van ser 76, dels quals vint es van destinar a turismes híbrids endollables i 37 a elèctrics purs, onze motos i vuit furgonetes. En canvi, durant l’exercici anterior, el més fluix de tot el període, se’n van beneficiar un total de 65, reduint considerablement la xifra d’adquisicions de vehicles de dues rodes i de transports, un i quatre, respectivament. Les dades es desprenen de l’informe de Mobilitat de l’Automòbil Club Andorra (Imaca), que l’entitat va ser públic la setmana passada.L’executiu hi va destinar el 2020 una dotació pressupostària d’un milió d’euros, tot i que només se’n va aprovar la meitat a causa de la pandèmia. La campanya va finalitzar amb l’execució de quasi la totalitat de l’import, 499.737 euros. Cal recordar que el Pla Engega es va posar en marxa l’any 2014 amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, incrementar el nombre de vehicles elèctrics al Principat i rejovenir els cotxes, motocicletes i furgonetes que circulaven per la xarxa viària.El primer any de la convocatòria el programa va tenir un gran èxit, assolint la xifra màxima de noves matriculacions i que l’administració pública va dotar amb un total de 700.000 euros. Concretament, el nombre de vehicles que se’n van beneficiar van ser 455, 416 corresponents a cotxes, dues a motocicletes i 37 a furgonetes. El menys productiu va ser el de l’any 2019. El 2015 es van matricular 163 vehicles (148 cotxes i 15 furgonetes) gràcies al Pla Engega, el 2016 van ser 155 (132 cotxes, dues motocicletes i 21 furgonetes), el 2017 van ser 245 (188 cotxes, 34 motocicletes i 23 furgonetes) i el 2018 van ser 145 (116 cotxes, 14 motocicletes i 4 furgonetes). Cal recordar que el programa s’ha anat transformant durant aquest temps i ara només subvenciona la compra d’elèctrics o híbrids. Però també hi ha ajuts econòmics destinats a subvencionar aquelles persones que optin per desballestar un vehicle vell i, per tant, treure de la carretera els més pol·luents. En aquest període, s’han retirat i desballestat de la xarxa viària 706 vehicles gràcies al Pla Engega: 247 el 2014, 250 el 2015, 29 el 2016, 73 el 2017, 49 el 2018, 31 el 2019 i 27 durant l’exercici anterior.Segons figura en les dades recollides per l’Automòbil Club Andorra (ACA), el parc mòbil del Principat era a 31 de desembre del 2020 de 91.355 vehicles. En nou anys, el creixement experimentat pel parc mòbil nacional ha estat d’un 27,07%, ja que el 2012 el conformaven un total de 76.616 vehicles.L’any passat hi havia registrats 61.622 turismes, 14.297 motocicletes, 3.577 remolcs particulars, 2.358 ciclomotors i 503 motos de neu. Al llistat s’han d’afegir un total de 3.840 furgonetes, 2.126 vehicles especials, 1.242 camionetes, 898 camions, 365 tractors agrícoles, 262 vehicles per al transport de persones i 243 semiremolcs i 22 remolcs industrials. El parc posa en relleu que hi ha 0,91 cotxes, 0,2 motocicletes i 0,13 camions per cada habitant d’Andorra major de 16 anys.