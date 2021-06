Espanya permet entrar a tots els viatgers vacunats

Actualitzada 07/06/2021 a les 06:08

Espanya permet des d’avui l’entrada de viatgers que acreditin estar vacunats contra la Covid-19 des de tercers països de la Unió Europea i països associats a Schengen, excepte l’Índia, el Brasil i Sud-àfrica. Així ho reflecteix l’ordre publicada al BOE per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. La publicació del BOE assenyala que el moment actual recomana la introducció d’un nou criteri relacionat amb la vacunació. Els medicaments acceptats fins a la data per l’EMA o l’OMS són Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, Sinopharm i Sinovac-Coronavac. Espanya espera rebre entre els mesos de juliol i setembre al voltant de 15 milions de turistes.