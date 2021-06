El PS vol que la taxa verda no recaigui als importadors de carburants fins al 2023

Actualitzada 07/06/2021 a les 13:45

El grup parlamentari Socialdemòcrata esmenarà la llei que crea la taxa al carboni perquè l'augment del preu per tona no recaigui sobre els importadors de carburants fins a l'1 de gener del 2023 i que es faci de manera esglaonada durant sis anys. Tanmateix, el president del grup parlamentari del PS, Pere López, i el conseller general Quim Miró, han matisat que aposten per aprovar la llei aquest any, ja que "suposa un volem important de diners per finançar les polítiques mediambientals" i que durant aquest any i mig sigui el Govern qui assumeixi la totalitat de l'impost. "Volem que la llei s'apliqui durant el 2021 i el 2022, però que sigui l'executiu qui assumeixi durant aquest període els 25 euros per tona", ha apuntat Miró.