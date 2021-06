El representant dels jubilats a la CASS reivindica el tercer pagador

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:51

El ministeri de Salut va traslladar al setembre a la CASS la proposta d’universalització del tercer pagador –que l’assegurat pagui només el 25% de visites o proves mèdiques directament i no que hagi d’avançar-ne la tarifa total perquè després la Seguretat Social li retorni el 75%– i la parapública va respondre a l’executiu amb l’informe preceptiu (no vinculant) en sentit favorable. “La CASS ja va fer la seva feina”, sosté el representant dels pensionistes al consell d’administració de la parapública, Jacint Risco, i, a més, està preparada a nivell tècnic per implementar-ho quan toqui, afegeix. “Però és una qüestió del Govern”, conclou.Així mateix, Risco continua reclamant que es faci realitat per millorar l’accés a la salut de la població i rebutja l’argumentació que pot provocar una tendència inflacionista en la despesa sanitària. A més, continua, “la CASS també té els controls, els sistemes d’informació, i aquests també es poden ajustar si fos necessari”. El tercer pagador ja s’ha instaurat per a les visites al metge referent i per al representant dels jubilats no ha significat un increment de la despesa. En tot cas, argumenta, la pujada es contextualitza per les visites telemàtiques i en un context de pandèmia. La proposta del ministeri de Salut, però, tampoc no el satisfeia completament perquè no incloïa la farmàcia: “No estaven previstos els medicaments i no ho entenc.”El convenciment de Jacint Risco i del mateix ministeri de Salut que es va decidir a implementar la mesura xoca amb algunes opinions entre el col·lectiu mèdic, que considera que és un pas innecessari perquè ja hi han els mecanismes per donar cobertura a les persones que no poden assumir les despeses mèdiques. Tampoc no n’era partidari el president de la CASS, Albert Font. En unes declaracions sobre la qüestió a final de l’any passat, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va assenyalar que abans d’impulsar el tercer pagador calia tancar la cartera de serveis, que inclou tots els actes que compten amb reemborsament públic. Un requisit que havia de servir per blindar el projecte i per tranquil·litzar els més reticents a la mesura. Tot plegat, però, continua pendent.