La policia deté un home begut amb un trau sagnant al cap per amenaçar-los

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:22

La policia va arrestar tres homes com a presumptes autors de delictes contra l'honor, injúries. Segons informa el cos en el balanç setmanal, els agents del cos d'ordre van ser requerits el passat dimecres a la matinada a Andorra la Vella quan una persona es trobava estesa al terra degut presumiblement a una ingesta abusiva d'alcohol. Sobre lloc l'interessat presentava un trau sagnant al cap, motiu pel qual el cos de seguretat va requerir els serveis d'emergència per guarir-lo de la ferida. L'home presumiblement degut al seu estat va tenir una actitud injuriosa i amenaçadora envers els agents interventors, tanmateix van decidir dur-lo al seu domicili, però aquest una vegada al lloc es va negar a entrar, i va proferir a amenaçar els agents i a resistir-se. El resident de 48 anys va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra l'honor -injúries-, contra la llibertat -amenaces- i la funció pública -resistència i desobediència-.L'altre cas va ser el d'un home resident de 21 anys que la policia va detenir també dimecres passat a les 20:38 hores a Andorra la Vella, perquè conduïa una motocicleta forçant les marxes i produint sorolls molestos. En ser sancionat, aquest va tenir un comportament arrogant i irrespectuós envers els agents. L'home va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat -amenaces- i la funció pública -resistència i desobediència-.D'altra banda, ahir diumenge a les 07:25 hores a Ordino, la policia va ser requerida pel Servei de Circulació de la parròquia perquè un home resident de 21 anys, els va escridassar i proferir injúries. Els agents del cos de l'ordre el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra l'honor.Pel que fa a la resta del balanç policial de la setmana, el cos d'ordre públic va detenir 11 persones. D'aquestes, 8 van ser denunciades per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, i els 3 restants van ser acusats per altres delictes.