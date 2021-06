Copitran substituirà les reixes pluvials

Actualitzada 07/06/2021 a les 06:05

L’empresa Copitran serà l’encarregada de canviar les reixes pluvials de la parròquia de Sant Julià de Lòria per un import de 16.000 euros. La companyia adjudicatària escollida per comú lauredià té un termini d’un mes i mig per dur a terme els treballs. L’adjudicació es va fer per concurs nacional.