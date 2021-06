Vint mil no inscrits per rebre la vacuna

Actualitzada 03/06/2021 a les 06:33

EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ, RECONEGUT FORA DEL PAÍS





En aquest sentit, va recordar la importància de rebre la segona vacuna. “Hem de pensar que cal completar el procés de vacunació perquè a banda de protegir-nos nosaltres i les persones del nostre entorn, és un requisit que ens demanaran els països per tal de poder viatjar”, va indicar Martínez Benazet.



Uns 20.000 residents encara no s’han inscrit a la plataforma de vacunació. Així ho va confirmar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ahir, durant la roda de premsa d’actualtizació de dades sanitàries, posterior al consell de ministres. “Actualment puc dir que comptem amb 44.523 persones que ja s’han apuntat a la plataforma per rebre la vacuna”, va apuntar el ministre, que va afegir que “aquesta xifra suposa, aproximadament un 70% de la població vacunable”. Martínez Benazet va destacar que “a aquesta xifra cal sumar-hi, aproximadement, dues mil persones més, que són els professionals del sector sanitari i sociosanitari que han rebut també la vacuna”. “Ara pot sembla que les incripcions no estiguin avançant, però les anteriors vegades hem vist que quan es produeix una arribada de vaccins, com és aquest cas, sempre hi ha una acceleració”, va apuntar el titular de Salut.Quant a l’arribada de vacunes, Martínez Benazet va indicar que “nosaltres seguirem l’estratègia que teníem fins ara i que han adoptat altres països com Àustria, de vacunar indistintament amb els vaccins que tenim perquè considerem que tots són igual de segurs”. Així doncs, fonts de Salut van explicar al Diari que ara s’administraran 6.000 dosis de les d’AstraZeneca provinents de França, i que les altres 6.000 s’inocularan en el moment que hi hagi una nova confirmació d’arribada d’injectables d’aquesta farmacèutica, ja sigui via el veí del nord o per Portugal. Cal recordar que el 7 de juny s’esperen les de Pfizer d’Espanya.D’altra banda, el ministre va anunciar la contractació del professor Federico Martinón com a assessor adscrit al seu ministeri. Martínez Benazet ho va justificar ja que “entrem en una fase important del procés de vacunació i necessitem comptar amb un expert en la matèria i el doctor Martinón ho és. Creiem que la relació s’ha de formalitzar. Necessitem un assessorament tècnic de més pes i més capacitat”. Sobre la possibilitat de la combinació de vaccins, el ministre va indicar que “de moment, no forma part de la nostra estratègia” però que si s’hagués de fer no seria un problema. Finalment, el ministre va demanar que tothom anés a vacunar-se a la seva hora per tal d’evitar aglomeracions.