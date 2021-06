Vallnord preveu recuperar-se durant l'estiu

L’estació espera rebre 70.000 visitants i facturar dos milions d’euros entre el juliol i l’agost

L’objectiu de Vallnord-Pal Arinsal és obrir durant tots els dies, fins al 12 de setembre, i arribar als dos milions d’euros en facturació durant aquest estiu. Així ho va comunicar ahir Josep Marticella durant la presentació de les activitats i novetats de què es podrà gaudir aquest estiu a la parròquia de la Massana i Vallnord. De fet, Pal Arinsal inaugurarà la temporada demà mateix amb l’obertura del refugi del Comapedrosa, que estarà explotat per segon any consecutiu per EMAP, i anirà seguida de l’obertura de Bike Park i del Mountain Park l’11 de juny. “Volem col·laborar sobretot en la