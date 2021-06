Sense mascareta al carrer a mitjan mes

Actualitzada 03/06/2021 a les 06:10

La situació epidemiològica segueix millorant de manera notable amb els indicadors de la pandèmia (contagis diaris, infectats majors de 50 anys, positivitat de les proves diagnostiques, hospitalitzats) en valors entre el 0 i l’1 de la taula de nivell de risc que té el màxim en 4. Així que el consell de ministres va aprovar ahir noves relaxacions de les mesures restrictives imposades per barrar l’avenç de la pandèmia. Una de les destacades és el nou horari dels bars, que després de mesos s’equipara als restaurants en el tancament i podran obrir ja des d’avui de manera ininterrompuda entre les set del matí i les dotze de la nit. El que ara per ara es manté és l’obligatorietat de dur mascareta al carrer tot i que l’aixecament de la restricció és qüestió de dies si la situació epidemiològica no pateix cap trasbals i la campanya de vacunació segueix avançant. “En espais oberts la nostra voluntat és segurament la segona quinzena de juny”, va exposar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.Al ministre també se li va demanar, en la roda de premsa posterior a la reunió de Govern, per com s’està plantejant el retorn a l’escola a partir del setembre. Va explicar que s’està treballant amb Educació en la definició dels protocols en funció de la situació de la pandèmia, però va assenyalar que la voluntat és que la tornada a les aules sigui “amb normalitat” i “sense mascareta”.A banda de l’ampliació horària, Salut permet a bars i restaurants tenir taules de fins a vuit persones a l’exterior (a l’interior el màxim es manté en sis) i a les terrasses tampoc caldrà que els clients hagin de registrar-se després que el ministeri hagi constatat que no hi ha hagut brots.Les noves mesures també amplien a vuit el nombre de persones que poden coincidir en el mateix espai als tanatoris o sales de vetlla i les reunions de treball i també de familiars o amics podran ser d’un màxim de deu persones –fins ara eren sis–. Quant a les celebracions més multitudinàries, l’executiu suma noves possibilitats a aquelles que presentin un protocol que inclogui cribratges amb tests ràpids als convidats: no només podran tenir fins a 100 convidats a l’interior i 200 a l’exterior, també podran tenir taules de fins a deu persones i es permetrà el ball sempre que es faci amb mascareta.I la darrera de les mesures d’alleujament és per als centres de dia de les residències sociosanitàries, que ja poden obrir i donar servei a usuaris que estiguin vacunats amb almenys una dosi (i que hagin passat almenys quatre setmanes de l’administració) o bé que hagin passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos. S’hauran d’estructurar en grups de sis persones el més estables possible i els responsables del centre també podran flexibilitzar l’ús de les mascaretes entre els padrins.Un mes sense defuncions a causa de la Covid, quatre pacients hospitalitzats i cap a la unitat de cures intensives (UCI) des del 20 de maig, una mitjana de deu contagis al dia i una caiguda notable dels infectats majors de 50 anys (de mitjana n’hi ha dos al dia) denoten la situació de control de la pandèmia. El ministres va destacar, a més, que entre majors de 70 anys únicament s’han diagnosticat dos casos la darrera setmana i de dues persones que no estaven vacunades.Els casos de Covid des que va esclatar la pandèmia sumen 13.744, les altes són 13.507 i els actius ahir eren 110. La situació a les aules per l’impacte del virus després de la tornada de les vacances escolars també va a la baixa amb cap aula amb confinament total i únicament amb una en aïllament parcial. Les que estan en vigilància passiva són deu.Els bars s’equiparen en l’horari de tancament als restaurants a partir d’avui i els establiments podran servir als clients de manera ininterrompuda entre les set del matí i les dotze de la nit.La limitació de clients per taula també es modifica a l’alça a les terrasses: podran ser vuit com a màxim. Qui consumeixi a l’exterior tampoc haurà de deixar les dades a l’establiment.Una altra restricció que s’amplia és la de reunions de treball o les d’amics i familiars. Si fins ara havien de ser d’un màxim de sis persones les que hi participessin ara podran ser deu.Les celebracions (bodes, comunions, aniversaris) que tinguin protocol i facin tests d’antígens als convidats podran incloure ball però serà obligatòria la mascareta.Els centres de dia de les residències geriàtriques poden reobrir per atendre padrins vacunats o els que hagin passat la malaltia en un termini inferior als sis mesos.