La recaptació pel tabac augmenta un 2.050 per cent el mes de maig

Actualitzada 03/06/2021 a les 06:37

Els ingressos per la taxa a la importació de tabac van créixer un 2.051,1 per cent al maig respecte al mateix mes de l’any passat, segons les dades de la duana fetes públiques ahir pel ministeri de Finances. Durant el maig del 2020, quan s’estava iniciant el desconfinament de la població tot i que encara les fronteres es mantenien tancades, es van recaptar 186.862 euros per aquesta taxa, una de les xifres més baixes des que es recullen les dades. Un any després, els ingressos per la taxa a la importació de tabac s’han elevat fins als quatre milions d’euros, un fet que ha provocat l’espectacular increment del 2.000 per cent respecte a la recaptació que es va aconseguir el maig del 2020. Per primer cop en el present exercici s’ha ingressat més per la taxa al tabac que en els mateixos mesos de l’any passat.Durant el 2021 s’han ingressat 17,2 milions d’euros per la taxa a la importació de tabac, un 37,4% menys que en el mateix període de l’any passat, quan s’havien recaptat 27,5 milions. Cal recordar que fins a l’inici de la pandèmia del coronavirus, a mitjan mes de març, la recaptació era molt similar a la del 2019 i que els efectes del confinament no es van començar a notar en les importacions de productes fins al mes de maig.Respecte a la totalitat de les importacions, l’augment el mes passat va ser del 245,6%, ja que es van ingressar 11,3 milions d’euros, 8,1 milions més que el maig del 2020. Fins ara, durant el 2021 la recaptació per la totalitat de les taxes a les importacions és de 47,9 milions d’euros, un 13,1% menys que en el mateix període del 2020.Els ingressos per les importacions de begudes van créixer al maig un 96,6%, ja que van passar dels 249.538 euros als 490.636. La recaptació per la taxa als combustibles minerals va augmentar un 214,9% passant del milió d’euros als 3,3 milions, i la taxa a les importacions d’altres mercaderies es va incrementar en un 97,5%, en passar dels 1,8 milions als 3,5.