La batlle absent

A la tercera va la vençuda, o això diu la frase feta i espera la batlle Berta Hidalgo, qui encara ho ha pogut jurar el nou càrrec a la seu de la Justícia a causa de diverses circumstàncies que li han impedit acudir als actes amb els seus companys. Però, malgrat la seva absència, en un primer moment perquè es trobava de baixa laboral i ahir perquè la seva salut no li ho permetia, el seu company, Sergi Costa, sí que va aconseguir jurar el càrrec després que en primera instància ho fessin els companys Eduard Canut, Cristina Martínez i Joan Carles Moynat, el mes d’abril.Costa va exposar la seva satisfacció i entusiasme per haver superat el període de formació i poder accedir al càrrec. “Tinc el convenciment de donar el millor de mi mateix, basant-me en el respecte i la promoció de la llibertat, els quals sempre han estat presents en la meva persona”, va asserir. A més, va apuntar que se sent orgullós d’haver format part de l’equip de la Fiscalia general i va agrair a Alfons Alberca i la resta de fiscals la seva feina.Per cloure, Costa va citar les paraules pronunciades per John Fitzgerald Kennedy, el trentè president dels Estats Units. “No pregunteu què pot fer el vostre país per vosaltres, sinó què podeu fer vosaltres pel vostre país”, va dir, tot fent referència a la seva nova posició com a batlle.