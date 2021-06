FEDA mantindrà les tarifes i no tallarà la llum a qui no pugui pagar-la

La companyia elèctrica manté les ajudes per a les empreses en situació d’ERTO

El director general de FEDA, Albert Moles, va afirmar ahir al matí que la companyia no apujarà les tarifes durant el 2022 i que tampoc tallarà el subministrament a les famílies que no poden pagar el servei, una mesura que l’empresa va començar a aplicar arran de la pandèmia. Moles va fer aquestes declaracions en la roda de premsa de presentació de les primeres Jornades de l’energia i ciutats sostenibles de Sant Julià de Lòria, que va tenir lloc al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Moles va assegurar que l’empresa ha decidit mantenir la política de no