El robatori a dos pisos d'Ordino i Encamp pot estar relacionat

La policia està investigant dos robatoris que podrien estar relacionats. Tal com van explicar ahir des del cos de policia al Diari, el primer furt va tenir lloc divendres de la setmana passada a la localitat d’Encamp, al carrer Hort de Godí. La policia va reportar que pels volts de les dues del migdia va rebre una trucada per part de la primera víctima alertant de la situació. En arribar-hi, el cos va detectar que el pany del domicili monoparental havia estat forçat. L’informe també notifica que diversos objectes de l’interior de la residència, com armaris i calaixos, havien estat remoguts per l’assaltant de manera molt evident.El segon robatori va succeir dilluns passat pels volts de les 17.30 hores en un àtic del coll d’Ordino. La família, en aquest cas formada per una persona i una menor, va trucar també a la policia per denunciar el furt. En arribar-hi, els agents van detectar una situació molt semblant a la del cas d’Encamp.En aquests moments els dos robatoris es troben sota la línia d’una investigació policial i existeix la sospita per part del cos d’ordre que es pugui tractar d’un mateix autor o autors. Una hipòtesi que es recolzaria sobre la base de la utilització del mateix modus operandi en l’accés il·licit als dos domicilis.