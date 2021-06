Cases & Lacambra no ha cobrat res per la rescissió del contracte de serveis

Actualitzada 03/06/2021 a les 12:03

Cases & Lacambra, el bufet d’advocats que havia contractat el Govern mitjançant una adjudicació directa per tal d’assessorar l’executiu pel que fa a la proposició de llei d’actius virtuals, no va cobrar res en el moment de la rescissió del contracte. Així ho va explicar el ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior a la reunió del consell de ministres.Jover va explicar que “el contracte preveu una clàusula de rescissió per dues parts” i va destacar, en tot moment, el diàleg fluït que hi va haver amb el bufet d’advocats, ja que “vam parlar amb l’empresa en tot moment i vam traslladar-li la polèmica que hi havia, que anava més enllà de les tasques que s’havien de desenvolupar, i que això no era bo per a ningú”. En aquest sentit, el ministre de Finances va “agrair en tot moment la posició que va adoptar l’empresa” pel que fa a la rescissió del contracte.Així doncs, segons el ministre de Finances, Cases & Lacambra no va percebre ni un euro de l’erari públic malgrat que, des que va sortir publicada l’adjudicació al BOPA la setmana passada fins dimecres, que se’n va anunciar l’anul·lació i la rescissió del contracte, ja havia iniciat les feines que se li havien encomanat. “L’empresa ha renunciat a cobrar els honoraris que li podrien correspondre perquè ja havia començat la feina”, va dir Jover, que va afegir que tampoc hi havia cap tipus d’indemnització per la resolució anticipada del contracte, ja que hi havia una clàusula en què es preveia el trencament de mutu acord, que va ser com es va acabar executant.El 26 de maig al BOPA va sortir publicada una adjudicació directa de Govern per 75.240 euros al bufet d’advocats Cases & Lacambra, en què hi figurava el concepte de redacció d’esmenes, una atribució que no correspon a l’executiu. El fet va provocar que el mateix dilluns el grup parlamentari de terceravia entrés una pregunta per tal d’aclarir a què feia referència aquesta adjudicació. Jover va manifestar que el text contenia un error i que la contractació no s’havia fet per tal de fer esmenes a la llei d’actius virtuals, ja que no era una atribució de Govern, sinó que era per fer un treball d’anàlisi que un cop acabat es posaria a disposició de tots els grups per tal de poder enriquir el treball parlamentari de la proposició de llei. L’endemà, els grups van mostrar entre sorpresa i indignació i el president del grup del Partit Socialdemòcrata, Pere López, va apuntar que era un “atac a la divisió de poders”. Finalment, dimecres Govern va anul·lar l’adjudicació.El consell de ministres va aprovar el reglament d’actuació administrativa automatitzada que ha de permetre que aquells tràmits que no necessitin verificació d’una persona es puguin realitzar de manera directa.La segona fase de les reformes que s’han de dur a terme a l’escorxador nacional es troben en procés de licitació. El termini per presentar ofertes acaba el 7 de juliol.Les obres de millora del camí ral de la Massana es van adjudicar ahir per un import de 370.376,87 euros a Copsa, amb un termini d’execució de les obres de vuit mesos.El Lycée Comte de Foix s’embranca a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm per a la calefacció del centre.Les obres per la reforma de la Mola d’en Gené de la Cortinada es van adjudicar per un import de 10.990,27 euros.El Govern ha traspassat al Consell General el conveni multilateral per a l’aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis per tal que sigui ratificat. Obligarà a fer canvis en set convenis de no doble imposició vigents.