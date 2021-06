Susanna Vela demana per l'adjudicació de treballs al Madriu

Actualitzada 02/06/2021 a les 16:59

La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha sol·licitat al Govern informació sobre l'adjudicació de treballs a la vall del Madriu i sobre el conveni que el ministeri de Cultura i Esports ha signat amb la Universitat París-Saclay i amb el laboratori Archéomatériaux et prévision de l’Altération, Iramat NIMBE, CNRS/CEA. La parlamentària demana pels "treballs arqueològics, mostreig dels rebuigs, la producció siderúrgica de la farga i del martinet del Madriu, així com els treballs de producció dels documents gràfics, científics i de difusió del jaciment de la farga del Madriu i dels treballs d’excavacions paleosiderúrgiques d'aquests".Vela assegura que totes aquestes feines "formen part d'un mateix procés, però el Ministeri els ha trossejat en tres edictes quan els treballs adjudicats formen part d'un mateix projecte i d'una mateixa metodologia. Volem que es pugui explicar i justificar per què s'ha adjudicat d’aquesta manera".