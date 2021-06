TheGrefg dona positiu fent un directe a Twitch

The Grefg es fa el test d'antígens en directe davent dels seus seguidors idona positiu de Covid-19

01/06/2021 a les 12:00

TheGrefg està contagiat de la Covid. El youtuber espanyol resident a Andorra es va fer un test d'antígens de coronavirus ahir a la nit en directe en una retransmissió que feia per Twitch davant milers de seguidors que van poder comprovar com es feia un prova que donava positiu al virus i es tornava a repetir el test que va donar el mateix resultat confirmant que té la infecció mentre el jove afirmava "no m'ho puc creure".TheGrefg mostrava símptomes similars a un refredat durant la retransmissió amb tos i mucositat.