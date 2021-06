Govern vol que els escolars no portin mascareta al setembre

Actualitzada 02/06/2021 a les 19:33

Els ministeris de Salut i d'Educació estan treballant els protocols de retorn a les aules al setembre "i volem que sigui amb normalitat i sense mascareta", ha manifestat Joan Martínez Benazet en la compareixença d'aquesta tarda posterior al consell de ministres. El titular de Salut ha explicat que els dos departaments estan preparant el curs vinent amb diferents protocols "que seran variables en funció de l'evolució de la pandèmia i de la vacunació" i per això encara no es pot concretar quines seran les condicions vigents als centres educatius per al curs vinent. Ara mateix no hi ha cap aula tancada per la detecció de positius i només hi ha un alumne d'una classe confinat a domicili, tot i que el ministre ha precisat que la situació actual no és comparable a les setmanes anteriors perquè hi ha hagut un període de vacances.Martínez Benazet ha recordat que la intenció del Govern és relaxar totes les mesures que es pugui si continua baixant la incidència de la Covid amb l'afegit de l'increment de persones vacunades i en aquesta línia "segurament en la segona quinzena de juny" s'aprovarà que la mascareta deixi de ser obligatòria en espais exteriors.El ministre ha informat que s'han detectat 14 contagis des d'ahir amb un total de 13.744 persones afectades pel virus des de l'inici de la pandèmia i 110 casos actius, 13 menys que ahir. I ha remarcat que la xifra de defuncions es manté en 127 sense cap òbit des de fa quatre setmanes i que a l'hospital hi ha 4 pacients a planta amb la infecció però cap presenta un quadre greu. La pressió hospitalària se situa en els nivells de l'agost passat.