Salut fitxa un expert per dissenyar l'estratègia de vacunació

Actualitzada 02/06/2021 a les 20:20

El doctor Federico Martinon ha estat contractat pel ministeri de Salut com assessor per prendre decisions de l'estratègia que s'ha de seguir a partir d'ara amb les vacunes sobre quan i com s'han de tornar a posar vaccins contra la Covid, segons ha assenyalat el ministre Martínez Benazet. El titular de Salut ha remarcat que Martinon és un "gran expert", professor a la universitat de Santiago de Compostela, cap de servei de pediatria de l'hospital universitari de la capital gallega, membre del comitè assessor de vacunes de l'OMS i autor d'un recull que ha considerat "molt interessant" sobre els efectes del virus en persones vacunades respecte a les no vacunades a Galícia. I ja havia "molt amablement donat la seva opinió" en les consultes que el ministeri li ha fet sobre el calendari de vacunació dels infants com a col·laboració científica però ara s'ha decidit formalitzar la relació per tenir un assessorament tècnic amb més dedicació, ha detallat el ministre.El professor Martinon ha participat avui ja en la reunió del comitè tècnic i científic de la Covid que està avaluant si cal reservar alguna vacuna per a un grup determinat de població, ha exposat el ministre, que ha recordat que s'han de reservar dosis de Pfizer per a la franja de 16 a 18 anys perquè és l'única fòrmula autoritzada de moment per a aquests menors. L'estratègia per ara és continuar posant les vaccins en funció de la disponibilitat per a l'edat que estigui convocada perquè el titular de Salut ha recalcat que en el cas d'AstraZeneca "no quedar clar que siguin menys efectiva per a més joves però si que el risc benefici va disminuint quan un és més jove".Joan Martínez Benazet ha remarcat que el nivell d'adhesió al procés d'immunització a Andorra és molt elevat perquè hi ha 44.523 persones registrades a la plataforma de les 66.000 que s'haurien de vacunar però cal afegir-hi més de dos milers de professionals del sistema sanitari "de manera que quedarien unes 20.000 persones per decidir-se a apuntar-se i esperem que s'acaben decidint a vacunar-se". El ministre ha insistit en la importància de posar-se el vaccí perquè s'ha de tenir present que el món ha passat una situació molt complicada i que les vacunes funcionen per frenar la pandèmia perquè no hi ha casos greus i perquè serà un requisit que es demanarà per tenir mobilitat pels països veïns. I ha incidit que el ministeri està donant ja un certificat en quatre idiomes que "està reconegut per demostrar la vacunació i és un pas previ a l'homologació que tindrem" i que es treballa amb els països veïns i amb la UE per disposar d'un codi QR en les mateixes condicions que els ciutadans europeus com passaport per poder viatjar. Martínez Benazet ha explicat que França, Espanya i Àustria reconeixen la validesa del certificat que està donant Salut que serveix per poder tenir lliure mobilitat als 14 dies de rebre la segona injecció del fàrmac anticovid. I ha precisat que el passaport de vacunació no s'exigirà internacionalment a menors de 16 anys.El titular de Salut ha destacat que el 70% de la població de més de 42 anys està ja vacunada i que al voltant del 97% dels inscrits en la plataforma es presenten a la convocatòria per posar-se el fàrmac contra el SARS-Cov-2. I ha emfatitzat que és molt important acudir a la cita per rebre la segona dosi, que ara s'està fent per a centenars de ciutadans, perquè la segona punxada serveix per "reforçar i prolongar la immunitat" i ha indicat que s'ha vist que hi ha hagut persones amb una única dosi a Gran Bretanya que han tingut problemes amb la variant índia i els que n'havien rebut dues no han patit els mateixos efectes adversos.