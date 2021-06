L’advocada escaldenca té destinat el càrrec de vicepresidenta a la formació que ha fundat l’exconsellera de terceravia

El projecte polític que lidera la consellera general no adscrita Carine Montaner va prenent forma a poc a poc amb les converses que l’exmembre de terceravia manté amb persones afins i que se sumarien a la iniciativa política sorgida de les files d’una terceravia que es debilita, segons la darrera enquesta del CRES que va ser presentada dilluns.



Segons les informacions que han arribat al Diari, França Riberaygua tindria pactada ja la seva afiliació i ho faria ocupant un càr­rec important, com a vicepresidenta d’Andorra Endavant. El projecte es veuria ampliat amb una altra persona coneguda per l’opinió pública, Lluís Ferreira,

#4 Pep

(02/06/21 08:11)



#3 Fake News

(02/06/21 07:55)



#2 VOX Andorra

(02/06/21 07:53)



#1 Joan

(02/06/21 07:14)