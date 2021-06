La FAE entrega 46 premis pels Campionats Nacionals d'Andorra

Actualitzada 02/06/2021 a les 20:38

L'entrega de premis dels Campionats Nacionals d'Andorra d'esquí s'ha celebrat avui a Escaldes-Engordany. Alhora, segons informa la federació en un comunicat, s'ha entregat una placa de reconeixement al treball que durant els últims anys han realitzat esportistes de la FAE que ja no hi són a la federació, com ara Xavi Salvadores, Matías Vargas, Marc Oliveras, Carles Aguareles Loan i Carmina Pallàs.Fins a 46 premis d'esquí alpí són els que s'han entregat avui al Prat del Roure amb la presència de la junta directiva de la FAE amb el president Josep Pintat al capdavant. El premi de la temporada 2020-21 al Mèrit Esportiu ha estat per a l’Esquí Club Andorra (ECA). Segon ha finalitzat el Soldeu Esquí Club (SEC), i tercer l’Esquí Club Ordino Arcalís (ECOA).En la categoria d'esquí alpí, en supergegant, en sènior Matías Vargas o Jèssica Núñez (U21) han estat alguns dels premiats. En la combinada van ser campions Aina Martí (U16) o Alvar Calvó (U16), entre d'altres. I en eslàlom, en sènior els campions van ser Clàudia Mijares i Àlex Rius, en U21 Laia Robert i Xavier Cornella, com alguns dels guanyadors. Pel que fa al gegant, Clàudia Mijares i Àxel Esteve van guanyar en sèniors.En estil lliure, es van disputar els Nacionals U15 i U11, amb Henry O’Meara i Biel Opoku campions, respectivament. I en surt de neu es van jugar el títol tres categories: en U15 els campions van ser Nerea Fernadez i Nahuel Tagliaferro, mentre que en U13 es va imposar Limay Tagliaferro, i en U11 Elisenda Gallardo.Per altra banda, en fons, en U14 van guanyar Alexandra Pereiro i Thomas Pereiro, mentre que en U12 la guanyadora va ser Aurem Pagés. La classificació nacional de la Copa Promoció ha estat aquesta temporada per a l’Esquí Club Andorra (ECA), seguit per l’Esquí Club Ordino Arcalís (ECOA) i el Soldeu Esquí Club (SEC).