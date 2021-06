Actualitzada 02/06/2021 a les 17:36

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol ha demanat perdó en un llibre a tots els catalans per tenir diners a Andorra sense declarar, que segons la seva confessió del 25 de juliol del 2014 prové d'una herència del seu pare. A més ha negat ser "corrupte" i ha volgut afegir que pateix per la seva família i per Catalunya, segons informen diversos mitjans.En el llibre Jordi Pujol, entre el dolor i l'esperança escrit per Vicenç Villatoro i que s'ha publicat avui, l'expresident demana perdó, no amb ànim de rehabilitació, perquè segons diu, assumeix els seus errors personals que diu viure "amb ràbia i vergonya" i afegeix que la situació li ha generat tristesa i la portat a fer una reflexió sobre ell mateix. Pujol també accepta que la recuperació de la seva figura serà "lenta i dolorosa i que segurament no serà completa" perquè admet que costi d'entendre que acceptés tenir diners a l'estranger no declarats a Espanya, que no va utilitzar ni gastar. "És veritat que estic imputat, però sense cap mena de prova que m'involucri en fets de corrupció. Jo no sóc un corrupte", afegeix en la seva defensa, en la qual diu que està preparat per anar a la presó, per la ruïna i per la mort, però no pel deshonor ni la vergonya pública.Pujol vol recordar que des del primer moment es va apartar de la vida social i política, tot reivindicant la seva feina a la Generalitat durant 23 anys. Al llibre també parla del procés independentista, sobres les acusacions pel presumpte finançament irregular de Convergència i de la relació amb la seva família.