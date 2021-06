Govern ratifica el conveni per prevenir l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis de l'OCDE

Actualitzada 02/06/2021 a les 19:02

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta dels titulars de Finances, Eric Jover i d'Afers Exteriors, Maria Ubach, la ratificació del Conveni Multilateral de l'OCDE per a l'aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (MLI). La signatura d'aquest conveni ja es va aprovar a París el 2017 on 67 jurisdiccions fiscals d'arreu del món van donar-ne el vistiplau i ara es traslladarà al Consell General per a aprovació parlamentària.El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover ha explicat durant la roda de premsa posterior, que el principal efecte del conveni és "homogeneïtzar les clàusules que han de tenir els convenis de no doble imposició per evitar els elements associats als BEPS amb les pràctiques abusives de gestió fiscal". Jover ha confirmat que aquest conveni tindrà una afectació automàtica sobre 7 convenis de no doble imposició ja signat donat que el vuitè signat i ratificat amb Xipre "ja es va fer seguint aquests criteris aprovats el 2017". Altres, com el signat recentment a San Marino ja estan basats en aquest conveni multilateral.Segons informa Govern, el Conveni multilateral respon a la necessitat de crear un mecanisme eficaç per implementar certes modificacions en línia amb el Pla BEPS de l’OCDE en el conjunt de la xarxa de convenis, per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda existents dels països, sense haver de tornar a negociarlos bilateralment.Es tracta d'un mecanisme flexible i permet complir amb els estàndards mínims de BEPS en matèria d’abús de convenis i resolució de conflictes (Pla BEPS de l’OCDE). A més, dona la possibilitat de renunciar a les disposicions que no tenen la consideració d’estàndards mínims de BEPS i d’aplicar disposicions facultatives o alternatives en aquells casos en què hi hagi un ventall de possibilitats per contrarestar BEPS.